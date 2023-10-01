2023-10-01 13:15:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو التحالف الشبكي في سهل نينوى فاضل عباس، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، على قرارات اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادث حريق حفل زفاف قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، فيما وصف القرارات بـ"الخطوة المهمّة".

وقال عباس في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه" من المرات القليلة التي نرى فيها سرعة في إعلان نتائج التحقيق وهذا الأمر يعد خطوة مهمة وجريئة من الحكومة، لانتظار تنفيذ التوصيات".

وأضاف، أن "الحكومة مطالبة بتنفيذ التوصيات بشكل كامل، والاستجابة لقرارات اللجنة التحقيقية ومحاسبة المقصرين أشد الحساب".

وكشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة الحريق الذي اندلع في قاعة "الهيثم" للمناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، نتائج تحقيقاتها بشأن الفاجعة التي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص، فيما أصدرت اللجنة توصيات عدة لإعفاء عدد من المسؤولين في محافظة نينوى.

وقال رئيس اللجنة التحقيقية بشأن حادثة الحمدانية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة لكشف نتائج التحقيق بشأن الحادثة وحضره مراسل "بغداد اليوم"، الأحد (1 تشرين الأوّل 2023)، إن" قاعة الهيثم للمناسبات تتسع لـ500 فقط وتحتوي على كميات سريعة الاشتعال، لافتا إلى وجود أقمشة داخل القاعة ساعدت سرعة على الحريق فضلا عن إن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال".

وأضاف، ان" الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال وتم اخلاء 600 شخص من داخل القاعة، مبينا ان" عدد ضحايا الحريق 107 إضافة إلى 82 جريحًا وهناك مقصرية من اصحاب قاعة العرس".

من جانبه أعلن مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان خلال المؤتمر، ان" حادث الحريق كان عرضياً، والألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق".

بدوره أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال المؤتمر، إلى" استرجاع محتوى كاميرات المراقبة بعد إلقاء القبض على صاحب القاعة، لافتا الى ان" وجود اجهزة التبريد والمواد المشتعلة وعدم وجود مخارج طوارئ عجل سرعة انتشار النيران".

وأوصت اللجنة التحقيقية خلال المؤتمر، باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء، واعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية، واعفاء مدير شعبة التنصيف السياحي في نينوى، فضلا عن التوصية باعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية، وإعفاء مدير قسم الاطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي بحقهما".

وكان حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق قد تحول إلى كارثة ليلة الأربعاء (27 ايلول 2023)، بعدما شب حريق هائل في القاعة، وتسبب بمصرع 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين. بحسب بيانات جهات حكومية.

المصدر: بغداد اليوم