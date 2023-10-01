2023-10-01 13:50:04 - المصدر: ايرث نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية، 8 أشخاص بتهمة إدارة مسكن خاص كمطعم غير مرخص، يقدم لرواده “المشروبات الكحولية المستوردة والمصنعة محليا ولحوم الخنزير”، بينما نشرت مواقع محلية مقاطع فيديو ترصد الواقعة. وأوقفت الجهات الأمنية المختصة جميع القائمين على إدارة المطعم، وتم العثور على عدد من الزجاجات التي تحتوي على مشروبات كحولية مصنعة محليا ومستوردة، و218 كيلو […]

ظهرت المقالة فيديو: ضبط مطعم يقدم “مشروبات كحولية ولحم خنزير” بالكويت أولاً على ايرث نيوز.