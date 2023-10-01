بطلب من الاتحاد الإماراتي.. إقامة مباراتين تجريبيتين أمام منتخبنا الشبابي

2023-10-01 13:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريخوض منتخبنا الشبابي بكرة القدم مباراتين وديتين أمام نظيره الإماراتي في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الخارجية المقبلة.وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب قحطان المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد :إن" منتخبنا سيخوض لقاءين تجريبيين أمام نظيره الإماراتي تقام في الثلث الثاني من شهر تشرين الاول الجاري استعداداً للاستحقاقات المقبلة "، مبيناً أن المباراتين جاءتا بطلب من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".وأضاف المالكي أن" المنتخب يواصل تدريباته اليومية على ملعب البرج وملاعب وزارة الشباب بواقع وحدتين تدريبيتين الأولى صباحية وتشمل ألعاب الحديد وبعض تدريبات الاسترخاء، والثانية مسائية تركز على الجانب البدني ".وتابع المالكي أن" الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب عماد محمد أشرف على اختبارات اللاعبين من داخل وخارج العراق والتي استمرت لأكثر من شهر"، لافتاً الى أن " الطاقم التدريبي أشرف على اختبار 300 لاعب تم اختيار 42 لاعباً منهم ،على أن يتم اختيار الأنسب من بينهم لتمثيل الوطن في المحافل المقبلة ".