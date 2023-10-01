الإضراب العام في السليمانية.. إغلاق لطرق رئيسة واستمرار لحين صرف الرواتب (صور)

2023-10-01 13:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

تظاهر العشرات من الموظفين في محافظة السليمانية، اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، امام مديرية التربية للمطالبة بصرف رواتبهم.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "العشرات من المعلمين والكوادر التربوية تظاهروا اليوم، امام مديرية التربية غربي محافظة السليمانية للمطالبة بصرف رواتبهم".

واضاف أن "المعلمين اقدموا على إغلاق الطريق الرئيسي لمديرية التربية في المحافظة فيما رفعوا يافطات اكدوا فيها استمرار اعتصاماتهم لحين صرف رواتبهم المتأخرة منذ قرابة ثلاثة أشهر".

ويشهد إقليم كردستان وخصوصاً محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.

وكان الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، حذّر يوم الأربعاء، (2 آب 2023) من تفاقم الوضع في إقليم كردستان بسبب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، مبيناً أن المواطن الكردي يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف راتبه.

وقال عبد الله لـ "بغداد اليوم" إن "المواطن والموظف يحمل حكومة كردستان مسؤولية تأخر صرف الرواتب لأنه يستلم الرواتب من جهة تنفيذية معينة وهي حكومة الإقليم".

وأضاف أن "أسباب تأخر صرف الرواتب لا تعني شيئا للمواطن لأنه يبحث عن راتبه بأي طريقة"، مشيراً الى أن "المواطن يرى بأنه على حكومة الإقليم حل المشكلة والحيلولة دون تأخير الرواتب".

وأشار عبد الله الى أن "تأخر صرف الرواتب آثار استياء المواطن وسينفجر الوضع في حال لم تحل هذه المشكلة".



