فيديو.. صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد

2023-10-01 14:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أظهر تسجيل مصوّر، اليوم الأحد (1 تشرين الاوّل 2023)، تصادمًا بين متظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد والقوات الأمنية التي حوّطت الساحة منذ صباح اليوم قبيل انطلاق التظاهرة.

واحتكّت قوة أمنية مع عدد من المتظاهرين الذين تجمعّوا بمناسبة مرور أربع سنوات على ذكرى انطلاق تظاهرات تشرين في عام 2019، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

وقبل ذلك تجهّزت قوات أمنية بأعداد مكثّفة حول الساحة وفوق جسر الجمهورية الذي يربط بين جانبي الكرخ والرصافة والذي يمتد عبورًا إلى المنطقة الخضراء حيث مقرّ الحكومة ومجلس النواب".





المصدر: بغداد اليوم

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