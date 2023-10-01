المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين "المدني والعسكري" لشهر تشرين الأول

2023-10-01 14:10:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) لشهر تشرين الأول الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمت المباشرة باطلاق تمويلات رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي".

وأضاف أن "الوزارة اكدت على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية الأسراع بإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة بحسب البيان، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".





المصدر: بغداد اليوم







