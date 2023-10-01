تعرف إلى أبرز الهجمات بتركيا في السنوات الأخيرة.. اعتداء أنقرة آخرها

2023-10-01 14:30:04 - المصدر: العربي الجديد

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الأحد، إن إرهابيين نفذا هجوما بقنبلة أمام مباني الوزارة في أنقرة، مضيفا أن أحدهما قتل في الانفجار، بينما "حيّدت" السلطات الآخر.

ويأتي الهجوم، وهو الأول في أنقرة منذ عدة سنوات، بعد قرابة عام على مقتل ستة وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

واتهمت تركيا مسلحين أكرادا بالمسؤولية عن تفجير إسطنبول الذي أعاد إلى أذهان الأتراك ذكريات موجة الهجمات التي نفذتها جماعات مسلحة في مدن تركية بين منتصف 2015 وأوائل 2017.

وفيما يلي بعض تلك الهجمات المميتة:

في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2017، قتل ضابط شرطة وموظف بمحكمة في انفجار سيارة ملغومة في مدينة إزمير الساحلية على بحر إيجة وأصيب ما لا يقل عن عشرة. واتهمت السلطات مسلحي حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم.

في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016 أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة 39 شخصا بعد أن أطلق مسلح النار بصورة عشوائية في ملهى ليلي مكتظ في إسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة.

في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2016 أدى انفجار بسيارة ملغومة إلى مقتل 13 جنديا وإصابة 56 في هجوم استهدف حافلة كانت تقل عسكريين خارج أوقات الخدمة في مدينة قيصري بوسط البلاد. وأعلن فرع من حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2016 أدى تفجيران متزامنان، أحدهما بقنبلة زرعت في سيارة والآخر نفذه مهاجم انتحاري، إلى مقتل 44 معظمهم من رجال الشرطة، وإصابة أكثر من 150 خارج ملعب لكرة قدم في إسطنبول. وأعلن فرع من حزب العمال الكردستاني يدعى "صقور حرية كردستان" مسؤوليته عن الهجوم.

في 26 أغسطس/ آب 2016 أسفر تفجير انتحاري بشاحنة ملغومة عند مقر للشرطة في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية عن مقتل 11 على الأقل وإصابة العشرات. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

في 20 أغسطس/ آب 2016 استهدف انتحاري حفل زفاف في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا مما أسفر عن مقتل 51 شخصا على الأقل. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن المهاجم كان على صلة بتنظيم "داعش".

في 28 يونيو/ حزيران 2016 أدى تفجير انتحاري ثلاثي وهجوم مسلح إلى مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 160 آخرين في المطار الرئيسي بإسطنبول. وأصدرت تركيا أحكاما بالسجن المؤبد على أشخاص مرتبطين بمنفذي الهجوم، يعتقد أنهم على صلة بتنظيم "داعش".

في 12 مايو/ أيار 2016 لقي 16 شخصا حتفهم في قرية بجنوب شرق تركيا عندما انفجرت عبوات ناسفة كانت معدة للاستخدام في تفجير انتحاري في محافظة ديار بكر المجاورة. وقالت مصادر أمنية إنه يعتقد أن مسلحين أكرادا كانوا ينقلون المتفجرات.

في 19 مارس/ آذار 2016 قتل انتحاري أربعة أشخاص في منطقة تسوق مزدحمة بشارع الاستقلال في قلب إسطنبول. وأكدت السلطات مقتل ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم يحملان الجنسية الأميركية، ومواطن إيراني نتيجة الانفجار. وقالت السلطات إن مواطنا تركيا من عناصر "داعش" مسؤول عن التفجير.

في 13 مارس/ آذار 2016 قُتل 37 شخصا عندما انفجرت سيارة ملغومة في منطقة مرورية مزدحمة بقلب العاصمة أنقرة.

في 17 فبراير/ شباط 2016 قتل 28 شخصا وأصيب العشرات في أنقرة جراء انفجار سيارة ملغومة بجوار حافلات عسكرية قرب مقار للقوات المسلحة والبرلمان ومبان حكومية أخرى.

في 12 يناير/ كانون الثاني 2016 قتل مهاجم انتحاري ما لا يقل عن عشرة معظمهم من السياح الألمان، في قلب المنطقة التاريخية بإسطنبول في هجوم اتهمت السلطات تنظيم "داعش" بالمسؤولية عنه.

في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 أسفر تفجيران في أنقرة عن مقتل أكثر من مئة أمام محطة القطارات الرئيسية في المدينة. أصدرت المحاكم التركية أحكاما بالسجن المؤبد على الجناة الذين يُعتقد أنهم على صلة بتنظيم "داعش".

في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2015 قتل مسلحون أكراد 15 شرطيا في تفجيرين في إقليمي ماردين وأغدير بشرق تركيا.

في 20 يوليو/ تموز 2015 قتل مهاجم انتحاري على صلة بتنظيم "داعش أكثر من 30 معظمهم من الطلاب، في هجوم على بلدة سروج ذات الأغلبية الكردية بالقرب من الحدود السورية.

(رويترز)