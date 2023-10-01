الإيرادات المالية لصادرات النفط العراقي تتجاوز 9 مليارات دولار في شهر أيلول

2023-10-01 15:05:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي والتي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.

وبحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (103) ملايين (143) الفا و(199) برميلاً ، بايرادات بلغت (9.494) مليارات دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(220) الفا و (441) برميلا ،في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (449) الفا و(423) برميلا فيما كانت الصادرات من القيارة (473) الفا و(335) برميلا .

ووفقا للإحصائية، فإن معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين، و(438) الف برميل في اليوم، في حين قد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (92.05) دولاراً.

وكان المجموع الصادرات النفطية والإيرادات المالية المتحققة منها لشهر آب/أغسطس الماضي، وبحسب الإحصائية النهائية لشركة "سومو" قد بلغت أكثر من 106 ملايين برميل بإيرادات مقدارها 8 مليارات، و997 مليون دولار.