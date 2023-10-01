بالأرقام.. صحة ديالى تكشف عن احصائية الحوادث المرورية خلال 2023

2023-10-01 15:11:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، عن مصرع واصابة 2200 مدني في حوادث سير خلال عام 2023.

وقال الناطق باسم صحة ديالى فارس العزاوي لـ "بغداد اليوم"، إن "حوادث السير في محافظة ديالى بارتفاع مستمر وهي تشكل حاليا اهم عوامل الضغط على المستشفيات الحكومية وخاصة ردهات الطوارى التي تضطر للإستنفار عدة مرات خلال الاسبوع من اجل علاج حالات اصابة أغلبها حرجة تستدعي اجراء عمليات جراحية عدة لانقاذ ارواح المدنيين".

واضاف، أن "ديالى سجلت وفق الارقام الموثقة لدينا قرابة 5 الاف حادث سير على الطرق الرئيسية اسفرت عن مصرع اكثر من 200 مدني واصابة 2000 وهي الاعلى بعد عام 2003 على الاطلاق".

واشار العزاوي الى أن "3 أسباب وراء تفاقم حوادث السير أبرزها تجاهل انظمة السير من خلال السرعة العالية والاتصال اثناء القيادة بالاضافة الى ان جزء ليس قليل سببه اعطاء المركبات للمراهقين"، لافتاً الى أن "الاحصائية في ازدياد مستمر".

وفي 24 آب الماضي، أعلنت دائرة صحة ديالى ارتفاع نسبة حوادث السير في المحافظة، حيث كانت الأعلى منذ 3 أشهر.

ويعزو مختصون اتساع المشكلة إلى تهالك الطرق وعدم إنشاء أخرى جديدة أو إضافة تحديثات على الموجودة قبل عام 2003، إضافة إلى ضعف التجاوب مع تعليمات وقوانين المرور وقلة العلامات التحذيرية.

وسجلت مديرية صحة محافظة ديالى، خلال العام الماضي، أكثر من خمسة آلاف حادث سير في المحافظة، حيث خلفت الحوادث بمئات الجرحى والقتلى.

المصدر: بغداد اليوم