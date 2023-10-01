2023-10-01 15:15:47 - المصدر: قناة الشرق للأخبار

أعلنت قناة الشرق الإخبارية عن فرص وظيفية شاغرة في مجال الصحافة والإنتاج لتغطية أحداث ومستجدات دول آسيوية متعددة.

وتشمل الوظائف الشاغرة ما يلي: مراسلون حرّين لليابان، الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، وكذلك منتج مقابلات في سنغافورة، بالإضافة إلى وظيفة كاتب/منتج ديجيتال.

وتهدف هذه الوظائف إلى تعزيز تغطية الأحداث الإخبارية في هذه الدول الهامة والتعبير عن مجموعة متنوعة من القضايا والتطورات في منطقة آسيا. يشترط على المتقدمين لهذه الوظائف أن يكونوا على دراية بالشؤون الإقليمية والدولية وأن يمتلكوا مهارات تقديم الأخبار بشكل ممتاز.

وتقدم الوظائف بصفة حرّة (Freelancer)، مما يتيح للمرشحين المرونة في تنظيم وقتهم والعمل عن بعد. على الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إرسال سيرهم الذاتية ونماذج من أعمالهم الصحفية إلى الصفحة المخصصة للوظائف على موقع قناة الشرق.

يعتبر هذا الإعلان فرصة مثالية للصحفيين ومنتجي المحتوى الراغبين في العمل مع واحدة من أبرز الشبكات الإخبارية العربية وتقديم تغطية دقيقة وموثوقة للأحداث في الدول المذكورة. وعلى الرغم من شبكتها مراسليها الواسعة إلا أن قناة الشرق لا تملك أي مكتب أو مراسل لها في إقليم كردستان.

للمزيد من المعلومات حول هذه الوظائف وكيفية التقديم، يُرجى زيارة موقع قناة الشرق الرسمي. أو اضغط هنا.