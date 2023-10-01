2023-10-01 15:40:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعرب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاحد، عن انتقاده الشديد لتأخير صرف رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان لأكثر من ثلاثة أشهر. وفي تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، ألقى السورجي اللوم على “الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيراً إلى أن مسؤولية الحزب تمتد إلى معظم مفاصل الحكومة الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والموارد الطبيعية”. وأوضح السورجي […]

ظهرت المقالة تأخير رواتب موظفي الإقليم يثير انتقادات من عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أولاً على ايرث نيوز.