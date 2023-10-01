2023-10-01 15:40:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقد قبل قليل في العاصمة البحرينية المنامة، المؤتمر التنسيقي لمباراة الرفاع البحريني والزوراء العراقي في كأس الاتحاد الآسيوي. وخلال المؤتمر الذي حضره المنسق الإعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد تم الاتفاق على وصول الفريقين قبل ساعة ونصف من بداية المباراة. وبحسب الاتفاق أيضاً، سيرتدي الزوراء الاسود الكامل على ان يرتدي الحارس الأحمر الكامل […]

ظهرت المقالة الزوراء بالأسود في مواجهة الرفاع البحريني بكأس الاتحاد الآسيوي أولاً على ايرث نيوز.