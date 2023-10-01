2023-10-01 15:40:04 - المصدر: ايرث نيوز

اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاحد، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا رغم مضي مدة اكثر من خمسة اشهر على صدوره كان قراراً شجاعاً حيث يقضي بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد. وقال حواس في بيان ان “المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم 36/ اتحادية /2023 الصادر في […]

ظهرت المقالة خبير يصف قرار الاتحادية تجاه الرئاسات والدرجات الخاصة بـ الشجاع” أولاً على ايرث نيوز.