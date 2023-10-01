برلماني يكشف جمع التواقيع لاستجواب السوداني

2023-10-01 16:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل هادي السلامي، يوم الأحد، عن البدء بجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب تمهيداً لاستجواب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن المنافذ الحدودية غير الرسمية في العراق.

وقال السلامي لوكالة شفق نيوز "بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، تم جمع 29 توقيعاً لاستجواب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وطلب الاستجواب سيقدم إلى رئاسة المجلس معزز بأسباب الاستجواب".

وأضاف "استجواب السوداني في البرلمان جاء بسبب عدم تنفيذ بعض القوانين الاتحادية وخصوصاً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وما ورد بها من شبهات الفساد المالي ودخول البضائع بصورة غير رسمية ودخول المخدرات إلى البلاد".

وكان النائب هادي السلامي قد وجّه سؤالاً برلمانياً إلى هيئة المنافذ الحدودية في بداية شهر آب/ أغسطس الماضي، عن عدد المنافذ الحدودية وطبيعة عملها، وأجابت هيئة المنافذ بأن العدد هو 22 منفذاً رسمياً في المحافظات الاتحادية، وهناك 7 منافذ حدودية غير رسمية و20 معبراً حدودياً غير رسمياً في إقليم كوردستان.