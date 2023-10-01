ممثل العراق يتعثر في أولى مبارياته ببطولة الأندية العربية لكرة السلة

2023-10-01 16:20:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر فريق نادي دجلة الجامعة ممثل كرة الطائرة العراقية، يوم الاحد، امام الأهلي المصري 77-92 نقطة، في أولى مبارياته ضمن البطولة العربية لكرة السلة التي تحتضنها قطر.

ويشارك فريق نادي دجلة الجامعة لكرة السلة في منافسات البطولة العربية التي يقيمها الاتحاد العربي لكرة السلة ممثلا عن الاندية العراقية ، الى جانب سبعة عشر فريقا يمثلون مختلف البلدان العربية قسمت على أربع مجاميع.

وخاض فريق دجلة مباراته أمام الأهلي المصري في قاعة نادي الريان اليوم الأحد عند الساعة الواحدة ظهرا.

وكان فريق نادي دجلة الجامعة خرج من بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة التي اختتمت في قطر وكانت تنشيطية لبطولة الاندية العربية بعد خسارته من نادي الفتح المغربي 75 - 82 نقطة بينما فاز في مباراة واحدة ضمن البطولة ذاتها على العربي الكويتي 94-75 نقطة .