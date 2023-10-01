الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية

2023-10-01 16:21:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، المباشرة بتوزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر تشرين الاول الحالي".

وأضاف، ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".



