2023-10-01 16:21:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أنتقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، تأخير تنفيد الموازنة، فيما اشارت الى أنه سيتم استضافة وزيري التخطيط والمالية خلال الاسبوع الحالي.



وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أكد خلال استضافة المحافظين في اللجنة المالية أنه أشرنا وجود تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات".

واضاف: "سنستضيف وزيري التخطيط والمالية هذا الاسبوع للوقوف على اسباب تاخر تنفيذ الموازنة"، مشيراً الى أن "الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية ولن نسمح باستمرار مشكلة تأخير صرف التخصيصات المالية".

وتابع العطواني أن "اصرارنا على إقرار الموازنة الثلاثية جاء لتمكين المحافظات والوزارات من تنفيذ خططها وبرامجها ولتفادي توقف التمويل بانتهاء السنة المالية"، مؤكداً أن "على وزارة المالية الالتزام ببنود الموزانة وإطلاق تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط".

ولفت الى أن "على وزارة التخطيط تبسيط إجراءات المصادقة على البرامج والخطط للاسراع بإطلاق تنفيذ المشاريع".





المصدر: بغداد اليوم