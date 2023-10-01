المالية النيابية تستضيف وزيرين الأسبوع الحالي

2023-10-01 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، استضافة وزيري التخطيط والمالية الاسبوع الحالي.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في كلمة له خلال استضافة اللجنة المحافظين بحضور مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هناك تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات"، مبينا ان "اللجنة ستستضيف وزيري التخطيط والمالية هذا الاسبوع للوقوف على اسباب تاخر تنفيذ الموازنة".

وذكر ان "الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية، ولن نسمح باستمرار مشكلة تأخير صرف التخصيصات المالية"، لافتا الى "اصرارنا على إقرار الموازنة الثلاثية جاء لتمكين المحافظات والوزارات من تنفيذ خططها وبرامجها ولتفادي توقف التمويل بانتهاء السنة المالية".

وشدد على "ضرورة اطلاق تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط"، لافتا الى "اهمية تبسيط إجراءات المصادقة على البرامج والخطط للاسراع بإطلاق تنفيذ المشاريع".