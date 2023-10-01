2023-10-01 16:50:20 - المصدر: ايرث نيوز

ناقشت وزارتا التخطيط و الصحة، اليوم الأحد مشروع تشغيل المُستشفيات، التي من المؤمل إنجازها خلال الفترة المُقبلة وفقا لأوليات البرنامج الحكومي خلال اجتماع مشترك، عُقد في وزارة التخطيط. وذكر بيان لوزارة التخطيط وتلقته ايرث نيوز “ترأست الاجتماع السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة أزهار حسين صالح ، التي اوضحت: إنّه جرى إعداد ضوابط خاصة بإدارة […]

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