لجنة النقل والاتصالات النيابية تستضيف وزيرة الاتصالات

2023-10-01 16:50:20 - المصدر: ايرث نيوز

استضافت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الأحد، وزيرة الاتصالات هيام الياسري، لمناقشة الملفات المطروحة على جدول أعمالها. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “لجنة النقل والاتصالات برئاسة برئاسة النائبة زهرة البچاري وحضور اعضائها عقدت اليوم الاحد اجتماعا ناقشت فيه المواضيع المطروحة على جدول اعمالها”. وأضافت “من جانب اخر قررت […]

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