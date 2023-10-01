2023-10-01 16:50:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً دورياً لمتابعة مشاريع وخطط تطوير القطاع النفطي، بحضور السادة وزير النفط والكوادر المتقدمة في الوزارة. وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته ايرث نيوز “جرى، خلال الاجتماع، استعراض مشاريع وزارة النفط في مجال استثمار الغاز وتطوير المصافي ومنظومة التصدير، وكذلك استعراض خطة الوزارة باتجاه زيادة […]

ظهرت المقالة عدة توجيهات من السوداني بشأن مشاريع وخطط تطوير القطاع النفطي أولاً على ايرث نيوز.