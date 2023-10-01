2023-10-01 17:20:35 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين العراق وروسيا. وذكر بيان للدائرة الإعلامية وتلقته ايرث نيوز ان “مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية”.

ظهرت المقالة البرلمان يصوت على اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين العراق وروسيا أولاً على ايرث نيوز.