مجلس النواب يصوت على قانونين ويرجئ أثنين اخرين ويرفع جلسته الى الغد

2023-10-01 17:30:04 - المصدر: الفرات نيوز

مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية

مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية

مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الاعفاء المتبادل من سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة بين العراق وحكومة الصين الشعبية.

مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية.