استخبارات الحشد تطيح بـ "داعشي" شرق الموصل

2023-10-01 17:30:04 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت استخبارات اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، من الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

جاء ذلك بعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة واستحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تمكنت القوة من اعتقال الإرهابي في أحد المداخل الرئيسية شرق مدينة الموصل.

وجرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل من قبل استخبارات قيادة العمليات وتسليمه لجهة الطلب لينال جزاءه العادل.