تراشق وإصابات أثناء فض تظاهرة ساحة التحرير.. صور وفيديو

2023-10-01 18:25:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فضت القوات الأمنية، مساء اليوم الأحد، تظاهرة ساحة التحرير وسط بغداد، بعد استخدامها قنابل صوتية عقب تراشق واحتكاكات أسفرت عن إصابات واعتقالات.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية عملت على مطاردة مجاميع من المتظاهرين حاولوا قطع الطريق باتجاه ساحة الطيران بواسطة الصبات المطاطية، مشيرا الى حدوث عمليات كر وفر.

وبين أن القوات المسؤولة أطلقت قنابل صوتية في الفضاء لغرض ابعادهم من الساحة، مشيرا إلى استخدام الرصاص المطاطي وقنابل صوتية باتجاه ساحة الطيران.

وذكر المصدر، أيضا، أن التظاهرة خرجت عن سلميتها، حيث بدأ بعض المتظاهرين برمي عناصر الأمن بقناني الماء والحجارة، لافتا الى أن القوات الامنية القت القبض على ثلاثة من مثيري أعمال الشغب ضمن مقتربات ساحة التحرير، مشيرا في ذات الوقت إلى تسجيل اصابتين بين المتظاهرين أثناء تفريق تظاهرة التحرير.

وصباح اليوم تجمع نحو 100 شخص في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والتي لها رمزية لدى المتظاهرين حيث انطلقت منها تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وقامت القوات الأمنية بجمع المتظاهرين في حديقة "الأمة" لكي لا يتم قطع الشارع وعرقلة حركة السير والمرور.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز قد أفاد في وقت سابق بحصول احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا النزول إلى الشارع.

وقال مراسلنا إن المتظاهرين حاولوا الخروج من حديقة "الأمة" حيث تجمعوا هناك والنزول إلى الشارع لمواصلة إحياء الذكرى الرابعة لتظاهرات تشرين، إلا أن القوات الأمنية منعتهم من ذلك.

وأشار إلى أن الاحتكاك لم ينجم عنه إصابات بين صفوف القوات الأمنية أو المتظاهرين الذين بادر البعض منهم إلى فض الاحتكاك والإبقاء على المتظاهرين في حديقة "الأمة".