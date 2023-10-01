2023-10-01 18:25:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (1 تشرين الأول) بأن القوات الأمنية تحاول تفريق متظاهري ذكرى تشرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات الامنية تطارد مجاميع من المتظاهرين حاولوا قطع الطريق باتجاه ساحة الطيران بواسطة الحواجز المطاطية، ويحدث الآن اعمال كر وفر".

ولفت الى ان "القوات المسؤولة تطلق قنابل صوتية في الفضاء لغرض ابعاد المتظاهرين من الساحة".

وأشار الى ان ان "القوات ألقت القبض على ٣ من مثيري اعمال الشغب ضمن مقتربات ساحة التحرير " مضيفا "تم تسجيل إصابتين اثناء تفريق التظاهرة".



وأحيا ناشطون، اليوم الأحد، الذكرى الرابعة للاحتجاجات الشعبية في العراق في مثل هذا اليوم في عام 2019، من خلال النزول إلى ميادين العاصمة بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، لتأكيد رفضهم للأحزاب الحاكمة وشكل العملية السياسية التي تدير البلاد.

المصدر: بغداد اليوم









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