حكومة كوردستان تدين الهجوم الإرهابي في تركيا

2023-10-01 19:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدانت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن العام في العاصمة التركية أنقرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم بيشوا هورامي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "تؤكد حكومة إقليم كوردستان موقفها الثابت ضد أي عمل إرهابي ومتطرف وتطالب بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والفكر الإرهابي في العالم ومنع نشاطاتهم".

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت اليوم بأن هجوماً انتحارياً حصل بالقرب من مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن شخصاً مسلحاً يرتدي حازماً ناسفاً هاجم حرس المبنى ومن ثم فجّر نفسه.

ولاحقاً، أعلن وزير الداخلية التركي "قتل اثنين من الإرهابيين في هجوم أنقرة"، مبيناً أن "الإرهابيين نفذا هجوماً بالقنابل أمام مدخل مديرية الأمن التابعة للداخلية في أنقرة".