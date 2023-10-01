الفياض: الحكومة الحالية تتميز بميزة الالتصاق مع الشعب وقيمه

2023-10-01 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأحد، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتميز بميزة الالتصاق مع الشعب وقيمه، فيما بين أن للحشد الشعبي دور مهم في تقديم الخدمة عبر فريق الجهد الخدمي.وقال الفياض في كلمة له خلال المحفل التكريمي لمنتسبي الحشد الشعبي المشاركين في إنجاح الزيارة الأربعينية، وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "اشكر الحكومة وفي مقدمتها محمد شياع السوداني التي قدمت كل الفضاءات والمناخات لانجاح الزيارة الاربعينية ما يعني ان هذه الحكومة تتميز بميزة الالتصاق مع الشعب وقيمه".وأضاف أن "الحشد الشعبي سيكون حاضرا بمنجزه من خلال شركة لمهندس كذراع إعمار وخدمات للمشاركة في خلق فرص العمل للقطاع الخاص".وتابع أن "الحشد له دور مهم في تقديم الخدمة عبر فريق الجهد الخدمي، ونحن يد بيد وكتف بكتف مع الحكومة لتقديم الخدمة والمساهمة في المشاريع العملاقة مثل طريق التنمية وغيرها التي تنقل العراق الى مصاف الدول المتقدمة".