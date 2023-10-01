محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر تشرين الأول للمولدات

2023-10-01 19:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت محافظة بغداد، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023) تسعيرة الأمبير لهذا الشهر للمولدات الأهلية والحكومية.

وأفاد بيان للمحافظة تلقته "بغداد اليوم"، بـأن "تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ (5,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وتسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 صباحاً بـ(7,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

أما تسعيرة الأمبير للتشغيل الذهبي ولمدة 24 ساعة بـ(11,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وفقاً للبيان.

ونوهت المحافظة الى ان "لمسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تقليل التسعيرة فقط، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطقهم، والإلتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأكدت على "العمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية، مع تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن".

وشددت محافظة بغداد على "تنسيق الوحدات الإدارية مع القوات الأمنية بمتابعة مدى إلتزام أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم".





المصدر: بغداد اليوم







