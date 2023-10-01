سطو مسلح على منفذ لتوزيع رواتب الموظفين في العراق

2023-10-01 20:15:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأحد، بتعرض منفذ لتوزيع رواتب الموظفين الى سطو مسلح أسفر عن سرقة ملايين الدنانير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن مسلحا يرتدي قناعا اقتحم منفذا لتوزيع الرواتب في منطقة حي المعلمين غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى، وسرق تحت التهديد مبلغ 5 ملايين دينار، دون ان يتمكن من سرقة مبالغ اخرى ولاذ بالفرار.

واضاف، ان السارق فر الى جهة مجهولة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية مطاردته والتحري عنه.