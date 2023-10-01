الرئاسات الاربع تعقد اجتماعا

2023-10-01 20:20:07 - المصدر: واع

بغداد- واععقدت الرئاسات الاربع في البلاد، اليوم الاحد، اجتماعا مشتركا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "اجتماعا عقد للرئاسات بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".