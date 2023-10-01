2023-10-01 20:20:13 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب منتخبنا الوطني لكرة الصالات على نظيره المنتخب القيرغستاني بنتيجة (4-0) في اللقاء الوديّ الذي جمعهما (اليوم الأحد) على صالة بيشكيك ارينا في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس آسيا.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" منتخبنا الوطني أنهى الشوط الأول بتقدمه بهدفٍ من دون مقابل أحرزه الحارس زاهر مهدي، وفي الشوطِ الثاني أضاف اللاعبون مصطفى إحسان ووليد خالد ورافد حميد الأهداف الثلاثة ".وأضاف البيان، أن " مدرب منتخبنا الوطني البرازيلي (ريكاردو سوبرال كاكاو) أشرك أغلب اللاعبين وقام بتدويرهم بهدف توظيفهم بالطريقة المناسبة، معلناً رضاه على النتيجة والفائدة الفنيّة التي تحققت في هذه المباراة".هذا ويخوض منتخبنا مباراته الثانية أمام المنتخبِ نفسه بعد غدٍ الثلاثاء قبل مغادرته يوم الأربعاء المقبل إلى مدينة فرغانة الأوزبكية للدخول في غمار التصفيات الآسيويّة.