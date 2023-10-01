الأولمبي السعودي يودع الآسياد على يد أوزبكستان

2023-10-01 20:20:13 - المصدر: واع

متابعة – واعودّع المنتخب السعودي الأولمبي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانجتشو الصينية بخسارته أمام أوزبكستان (1-2)، اليوم الأحد في الدور ربع النهائي.وحسم المنتخب الأوزبكي النتيجة لصالحه بتسجيله هدفين في الشوط الأول عبر (سعيد ميرسعيدوف) (24) و(أليشر أوديلوف) في الدقيقة (44)، قبل أن يقلص محمد مران الفارق للأخضر في الدقيقة (65) من المباراة.وطرد الحكم اللاعب السعودي البديل (عبد الله رديف) بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل لحظات من إطلاق صافرة النهاية، بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء.وكان الأولمبي السعودي قد تأهل من مجموعته الثانية، التي ضمت إيران وفيتنام ومنغوليا، قبل أن يقصي المنتخب الهندي (2-1) في ثمن النهائي.المصدر : كورة