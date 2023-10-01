2023-10-01 20:21:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقدت الرئاسات الأربع، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات والقضايا.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان "الرئاسات عقدت اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

ومن المرتقب ان يصدر بياناً عقب الاجتماع يتطرق الى أبرز ما ناقشته الرئاسات والقرارات التي ممكن ان تتخذها.

المصدر: بغداد اليوم