2023-10-01 20:50:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية. وقال بايدن في مقابلة مع صحيفة “بروبوبليكا”: “الوعود التي يقدمها ترامب تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية”، وأشار بايدن إلى أنها تهدد الديموقراطية أيضا في أجزاء أخرى من العالم وليس فقط في الولايات المتحدة. وحول خططه للحملة الانتخابية […]

ظهرت المقالة بايدن يصف وعود ترامب الانتخابية بأنها تهديد للديمقراطية الأمريكية أولاً على ايرث نيوز.