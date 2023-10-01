2023-10-01 20:50:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال تقرير الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، إن الجدل حول التأثير البيئي للرحلات البحرية والسياحة، في مدينة برشلونة الإسبانية على وجه التحديد، لا يزال مستمرًّا، بعد أيام قليلة من فرض الحكومة ضريبة جديدة على السفن الملوثة للبيئة، بحسب صحيفة “ABC” الإسبانية. ولمواجهة هذه الضرائب، توجَّه أصحاب السفن السياحية في برشلونة للتعاون مع شركة […]

ظهرت المقالة تقرير: صناعة السفن في حالة حرب ضد الانبعاثات أولاً على ايرث نيوز.