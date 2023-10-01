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الكرخ يجتاز غاز الشمال بدوري السلة الممتاز والتضامن بطلاً للفرات الاوسط

الكرخ يجتاز غاز الشمال بدوري السلة الممتاز والتضامن بطلاً للفرات الاوسط
الكرخ يجتاز غاز الشمال بدوري السلة الممتاز والتضامن بطلاً للفرات الاوسط
2023-10-01 20:50:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكرخ من تحقيق الفوز على فريق نادي غاز الشمال بنتيجة 101-80 نقطة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وجرت المباراة اليوم الاحد في قاعة نادي الكرخ عند الساعة السادسة مساءً .

من جانب آخر أسدل الستار على بطولة الفرات الاوسط  للشباب بكرة السلة المؤهلة إلى نهائيات بطولة العراق والتي أقامها الاتحاد الفرعي في الديوانية بالتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة السلة .

واحتضنت قاعة قسم رعاية الموهبة الرياضية المنافسات والتي أسفرت عن تتويج نادي التضامن بالمركز الأول وجاء نادي الديوانية بالمركز الثاني، فيما ودع نادي الجماهير البطولة بعد خسارته من الديوانية و التضامن . 

وكانت نتائج المباريات فوز التضامن على الديوانية 36-35، وفوز نادي التضامن على الجماهير 34-33، وفوز  الديوانية على الجماهير 51-37 .

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