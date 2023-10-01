إيران تشدد على العراق: الاتفاق الامني "واجب التطبيق" وعلى بغداد الالتزام

2023-10-01 20:50:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف رئيس مجلس الامن الأعلى الإيراني علي اكبر احمديان، الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وايران في التاسع عشر من اذار الماضي، بانها "خريطة طريق واجبة التطبيق" لضمان امن واستقرار البلدين واستمرار العلاقات الإيجابية، بحسب وصفه.

وقال احمديان بحسب ما أوردت برس تي في الإيرانية وترجمت "بغداد اليوم"، ان الاتفاقية تأخذ بنظر الاعتبار تأمين حدود البلدين والقضاء على أي عوامل تهديد امني، مشددا على ضرورة "ان تلتزم بغداد" بتطبيق جانبها من الاتفاقية المتعلق بنزع سلاح ونقل افراد الفصائل الإيرانية الكردية المعارضة المتمركزة على الحدود الشرقية للبلاد.

المسؤول الإيراني ابلغ مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي آمال طهران بأن يتم تطبيق الاتفاقية بشكل "دقيق وكامل"، مؤكدا ان عملية تنفيذها بالشكل المتفق عليه اصبح "ضرورة ملحة"، مشددا على أهمية ان تتابع بغداد تنفيذ جانبها من الاتفاقية بشكل كامل.

يشار الى ان الفصائل الإيرانية الكردية المعارضة شرقي العراق وافقت في وقت سابق على شروط الحكومة العراقية لنزع سلاحها ونقلها الى معسكرات داخل محافظتي سليمانية واربيل، بحسب ما أوردت "بغداد اليوم" سابقا.

في حين مازال الجانب الايراني يشكك بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، متهما بغداد بنقل المعارضة الايرانية المسلحة الى امكان بعيدة عن الحدود، لكن دون نزع سلاحها.





المصدر: برس تي في الإيرانية