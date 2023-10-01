2023-10-01 21:00:04 - المصدر: سامسونج

سامسونج تطلق عرضًا استثنائياً على أجهزة الغسيل والتنشيف لتجربة غسيل أسهل وأسرع

بغداد، العراق، 1 تشرين الاول 2023: أطلقت شركة سامسونج إليكترونيكس المشرق العربي عرض استثنائي على أجهزة سامسونج المنزلية في العراق وإقليم كردستان. حيث يأتي هذا العرض ضمن سياسة سامسونج الملتزمة بتقديم أفضل الأجهزة مع أحدث التقنيات والتكنولوجيا المبتكرة لعملائها.

وفي تفاصيل العرض، فإن شركة سامسونج تتيح لعملائها الراغبين في شراء غسالة ونشافة نوع combo فرصة الحصول على ميكرويف مزود بشواية سعة 40 لترًا أو مكنسة Jet Stick اللاسلكية مجانًا. إذ يمثل هذا العرض فرصة فريدة للعملاء لتحسين جودة حياتهم من خلال الحصول على أجهزة منزلية متميزة من شركة سامسونج بأسعار مميزة.

حيث يمتاز الميكرويف بكونه مزود بشواية، والجزء الداخلي منه مصنوع من الخزف الناعم سهل التنظيف ومضاد للخدش أو تغير اللون مع مرور الوقت. أما مكنسة Jet Stick اللاسلكية فتمتاز بخفة الوزن وقوة الشفط الفائقة بفضل محرك cyclone، نظام فلترة متعدد الطبقات، وصندوق غبار قابل للغسل بالكامل، بالإضافة إلى وقت تشغيل يصل إلى 40 دقيقة، وقاعدة شحن مرنة يمكن تعديلها بسهولة لتناسب أي منزل.

وفي هذا السياق، صرح السيد سانجمين كيم، مدير عام شركة سامسونج للإلكترونيات المشرق العربي (العراق)، قائلاً: "نحن ممتنون لثقة عملائنا في منتجاتنا ونسعى دائماً لتقديم أفضل العروض والتجارب لهم، حيث تعكس هذه الحملة التزامنا بتقديم أجهزة منزلية عالية الجودة بأسعار مذهلة، ونأمل أن تلبي تلك العروض توقعات واحتياجات عملائنا في العراق."

هذا وبدأت فترة العرض من تاريخ 10 سبتمبر، وتستمر لمدة شهر واحد، وهي متاحة في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان. كما يمكن للعملاء زيارة جميع معارض الموزعين الرسميين ونقاط البيع المعتمدة لشركة سامسونج في العراق للاستفادة من هذا العرض المميز.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا العرض، يرجى زيارة متجر سامسونج الإلكتروني، أو زيارة أقرب موزع رسمي لشركة سامسونج أو نقاط البيع المعتمدة في جميع أنحاء العراق.