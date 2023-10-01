بالصور.. اجواء مسائية هادئة في ساحة التحرير عقب انتهاء "تظاهرة الاستذكار"

2023-10-01 21:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعادت ساحة التحرير هدوءها بعد ساعات من فض التظاهرات التي شهدتها الساحة وسط بغداد لاحياء ذكرى تشرين، وما شهدته من احتكاكات بسيطة مع القوات الامنية من قبل عناصر مجهولة قبل ان يقرر المحتجون الانسحاب لانهاء أية محاولات تدفع الى العنف.

واظهرت صور حصلت عليها "بغداد اليوم"، ساحة التحرير في اجواء مسائية هادئة، وانتشار العوائل في حديقة الامة التي تحولت الى متنزه عام عقب اكمال اعمال تأهيلها.

المصدر: بغداد اليوم