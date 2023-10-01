السليمانية تترقب ارتدادات هجوم أنقرة وتحذير من "عمليات انتقامية" لتركيا

2023-10-01 21:45:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

حذر المحلل السياسي مصطفى هريم، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، من قيام تركيا بعمليات وصفها بـ"الانتقامية" في إقليم كردستان وخاصة في محافظة السليمانية رداً على الهجوم المسلح والانتحاري الذي هز أنقرة صباح اليوم.

وقال هريم لـ"بغداد اليوم"، إن "تركيا لن تسكت على التفجير الذي وقع اليوم في العاصمة أنقرة، خاصة بعد تبني العملية من قبل حزب العمال الكردستاني".

وتوقع، ان "تحاول تركيا القيام بعمليات انتقامية، خاصة وأنها ترى بأن محافظة السليمانية وضواحيها هي المعقل الرسمي لحزب العمال، وبالتالي ستقوم برد فعل سريع ضد عناصر الحزب".

وكان حزب العمال الكردستاني (المعارض للحكومة التركية) قد تبنى الهجوم المسلح والانتحاري الذي وقع، صباح اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، في العاصمة أنقرة قرب مقر أمني وقبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في تصريح للصحفيين من أمام الوزارة، إن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، ونفذه رجلان فجر أحدهما نفسه وأصيب الآخر برصاصة "في الرأس".

ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية الذي كان شبه مقفل وسط هطول أمطار غزيرة.

وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤد الهجوم إلى وقوع ضحايا آخرين.

يذكر ان المسيّرات التركية تستهدف بشكل دوري قيادات وعناصر "العمال الكردستاني" شمالي العراق، خاصة في السليمانية، إذ نفذت، في الأسابيع الماضية، عدة ضربات تسببت بمقتل وإصابة عدد منهم.

وكشف الخبير العسكري الكردي الفريق جبار ياور، لـ"بغداد اليوم" في (24 أيلول 2023)، عن عدد الخروقات والانتهاكات التركية على أراضي إقليم كردستان، وقال أنه "منذ بدء عام 2023 وحتى الآن كانت هناك حوالي 302 عملية خرق للسيادة العراقية من الجو ومن الأرض، منها 299 حالة انتهاك لتركيا و3 عمليات لإيران".





المصدر: بغداد اليوم