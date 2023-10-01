انتصارات مستحقة في انطلاق البطولة العربية لكرة السلة بالدوحة

2023-10-01 22:00:09 - المصدر: العربي الجديد

افتتحت الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، النسخة 35 من البطولة العربية للأندية في كرة السلة، وقد كشفت النتائج أنّ عدداً من الفرق مثل الأهلي المصري والفرق اللبنانية بدت جاهزة بقوة للمنافسة على لقب المسابقة.

وفي المواجهة الأولى التي دارت في صالة نادي الريان، فاز الأهلي المصري على فريق دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 92-77، أما في المباراة الثانية التي دارت في صالة نادي الغرافة، فقد تمكن فريق دينامو اللبناني من تحقيق الفوز على الأهلي القطري بنتيجة 93-63.

وفي نفس الصالة، انتصر اتحاد الجزائر على السيب العماني بنتيجة 81-58، بينما فاز فريق بيروت فيرست كلوب على نادي مجد طنجة المغربي بنتيجة 95-70.

وجمعت أفضل مباريات اليوم الأول فريق القادسية الكويتي بنادي الفتح السعودي، وقد عاد التفوق للكويتيين إثر مباراة مشوقة بنتيجة 79-72، بينما انتصر فريق قطر القطري على نادي خدمات البريج الفلسطيني بنتيجة 87-70.

يذكر أن البطولة تتواصل حتى يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويسعى خلالها فريق الكويت الكويتي للمحافظة على لقبه الذي توّج به في النسخة الأخيرة.