مقتل شخص في عملية إنزال جوي لقوات التحالف شرقي سورية

2023-10-01 22:00:09 - المصدر: العربي الجديد

قتل شخص واعتقل اثنان، اليوم الأحد، في عملية إنزال جوي نفذتها قوات التحالف الدولي بمشاركة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سورية.



وقال مراسل "العربي الجديد" في الحسكة، إنّ شخصاً يدعى حمد خلف الزوانيت قتل واعتقل شقيقه وشخص آخر في عملية إنزال للتحالف بقيادة واشنطن، فجر اليوم، بدعم من وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ"قسد" في قرية الدشيشة بناحية مركدة جنوبي الحسكة.

وقالت "قسد"، في بيان لمركزها الإعلامي، اليوم، إنّ وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لها، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، نفذت عملية أمنية "محكمة"، استهدفت إلقاء القبض على خليّة لتنظيم داعش، من ضمنها "أمير"، في بلدة مركدة.

وأضاف البيان أنه تمّت محاصرة المنزل الذي يختبئ فيه عناصر "الخليّة الإرهابيّة"، "وتمكّنت وحدات قسد من إلقاء القبض على عنصرين منها وقتل آخر بعد إطلاق النّداء عليه من قبل مقاتلي قسد، وعدم امتثاله محاولاً الهروب".

وبحسب بيان "قسد"، فإن الخليّة التي تَمَّ استهدافها، كانت تنشط في تزويد "داعش" بالأسلحة والذَّخيرة، إضافة إلى تهريب عناصره.



ويوم أمس السبت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، إلقاء القبض على قيادي في "داعش" في ريف الرقة شمالي سورية. وقالت، في بيان، إنّ "القوات الأميركية نفذت غارة ناجحة بطائرات مروحية شمالي سورية، في الثامن والعشرين من الشهر (الماضي)، وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاج شيخ، أحد ميسري التنظيم"، مضيفة أن العملية لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي مدني.

وأكد المتحدث باسم القيادة تروي جارلوك، الالتزام بهزيمة التنظيم.

وأعلنت القيادة المركزية، الأسبوع الماضي، عن تنفيذ 36 عملية بالتعاون مع القوات الشريكة ضد "داعش" في العراق وسورية، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، ما أسفر عن مقتل عنصر من "داعش" واعتقال 7 آخرين في سورية.