بالصور.. حريق في محطة وقود وإصابة سائقين في نينوى

2023-10-01 22:00:15 - المصدر: الفرات نيوز

نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق اندلع داخل محطة وقود "لگداوي الأهلية" الواقعة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل بسبب طارئ صحي ألم بسائق عجلة خصوصي أدى إلى الاصطدام بمضخة الوقود وانسكاب البنزين ثم اشتعال العجلات القريبة مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني على الفور.

حيث استنفرت فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت العجلات المحترق عن بقية المضخات وأبعدت خطر النيران عن صهريج يحمل وقود البنزين متوقفاً داخل المحطة وأنهت أعمالها الإخماد والتبريد بالتزامن مع تأمين نقل السائقين المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها.