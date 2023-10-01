2023-10-01 22:10:26 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقد قبل قليل في العاصمة الأوزبكية طشقند، المؤتمر التنسيقي لمباراة أجمك والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا. وسيتواجه الفريقان يوم غد على استاد ميتالورج ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. وتم الاتفاق خلال المؤتمر الفني على أن يرتدي القوة الجوية اللون الأزرق الكامل، فيما سيرتدي أجمك اللون الأسود الكامل. وستقام المباراة عند […]

ظهرت المقالة القوة الجوية بالقميص الأزرق الكامل في مواجهة أجمك أولاً على ايرث نيوز.