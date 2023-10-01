رئاسات العراق تجتمع لبحث آخر المستجدات

2023-10-01 22:16:02 - المصدر: رئاسة الجمهورية

اجتمعت الرئاسات العراقية، الأحد 1 تشرين الأول 2023، في قصر بغداد، لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية ومجمل الأوضاع في البلاد.

وقرأ الحاضرون سورة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا حادثة الحريق في قاعة الأعراس بقضاء الحمدانية، وأكدوا ضرورة مواصلة الجهود لتقديم الرعاية والاهتمام بذوي الضحايا والمصابين.

واستعرض المجتمعون نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى نيويورك، والإشادة بخطوات الحكومة العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بخطط وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الرئاسات ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك ترسيخ الإصلاح من خلال تعزيز التعاون التام بين الرئاسات في ملف مكافحة الفساد.

وأكد المجتمعون رفضهم لأي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، وشددوا على أن حل الإشكاليات والاختلاف يتم عبر الحوار والتعاون.

وناقش المجتمعون المقترح المقدم بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث، وهنأوا الأسرة التعليمية والطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.