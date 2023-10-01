طائرات تركية تقصف قرى في مرتفعات جبل قنديل بمحافظة السليمانية

2023-10-01 22:50:02 - المصدر: اخبار كردستان

قصفت طائرات الجيش التركي، مساء يوم الأحد، قرى كوزينه، كولوله، بولي، ودولَرَقه الواقعة في مرتفعات جبل قنديل بإقليم كردستان العراق.

وقال نهرو عبد الله، مدير ناحية "سَنكَسَر" التابعة لمنطقة رابرين، إن "القصف الجوي لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، لكن هناك أضرار مادية في بعض المنازل".

تأتي عملية القصف الأخيرة بعد قصف جوي آخر شنته طائرات مسيّرة تركية يوم الاربعاء الماضي، على قرية "بوكريسكان" الواقعة بجبل قنديل أيضاً، والذي راح ضحيته امرأة من أهالي القرية تبلغ 57 عاماً، فضلاً عن إصابة اثنين آخرين.

وقالت ‏وزارة الدفاع التركية إنها نفذت ضربات جوية في شمال العراق ودمرت 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني.

وتستهدف تركيا حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه منظمة إرهابية، في شمال العراق وسوريا. وتصاعدت وتيرة القصف التركي على مواقع الحزب في العراق في الآونة الأخيرة.

ويأتي القصف بعد هجوم انتحاري أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه في أنقرة.