العاصفة إلياس تهدد اللاذقية بأمطار عالية الغزارة وسيول محتملة خلال الساعات المقبلة

2023-10-01 22:53:21 - المصدر: طقس العرب

طقس العرب - سنان خلف - يُراقب فريق التنبؤا في طقس العرب احتمالية تأثر سواحل سوريا خلال الساعات القادمة من ليلة الأحد/الاثنين وفجر يوم الاثنين وتحديداً مدينة اللاذقية بالتأثيرات المُباشرة للعاصفة إلياس، بحيث يُتوقع أن تتساقط الأمطار بغزارة عالية، ترفع من احتمالية تشكل السيول وجريان الأودية.

مراقبة فرص عالية لأمطار رعدية غزيرة قد تؤثر على اللاذقية الليلة

ويتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن تبدأ التأثيرات المُباشرة للعاصفة إلياس على سوريا بداية بمحافظة اللاذقية، ويُتوقع أن تنشط السحب الركامية الرعدية في سماء المحافظة، لتزداد وتيرة وغزارة الأمطار مترافقة مع حدوث البرق والرعد، مع وجود فُرص عالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة.

انتقال تركيز السحب الماطرة نواحي طرطوس مع ساعات الفجر

وفي ساعات ما بعد منتصف الليل تتحرك السحب الماطرة نحو الغرب لتتركز على محافظة طرطوس، بحيث تتكاثر السحب الركامية الرعدية وتهطل الأمطار المُتوسطة والغزيرة، مع ارتفاع فرص تشكل السيول بشكل محلي.

أما نهار يوم الإثنين تضعف تأثيرات العاصفة إلياس عن الأراضي السورية، لكن مع بقاء فرص الأمطار مستمرة في العديد من المناطق الساحلية بشدة متفاوتة، تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بحدوث البرق والرعد، والله أعلم.