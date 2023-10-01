عجز الميزان التجاري الإيراني 6 مليارات دولار

2023-10-01 23:00:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلن رئيس الجمارك الإيرانية، محمد رضواني فر، اليوم الأحد، أنّ حجم التجارة الإيرانية الخارجية غير النفطية، خلال الأشهر الستة الماضية، بلغت 54.6 مليار دولار، منه الصادرات بقيمة فاقت 24 مليار دولار، والواردات بقيمة فاقت 30 مليار دولار.

وتظهر أرقام التجارة الإيرانية، خلال الأشهر الستة الماضية، تسجيل البلاد 6 مليارات دولارات ميزاناً تجارياً سالباً، فضلاً عن تراجع قيمة كل طن من السلع الإيرانية المصدرة بنسبة 24.56%.

غير أنّ رئيس الجمارك الإيرانية، أكد نمو الحجم الكلي للتجارة الإيرانية بنسبة 4.84%، خلال الشهور الستة الماضية، مضيفاً أنّ وزن السلع المصدرة والموردة بلغ 85 مليوناً و300 ألف طن، مما يظهر زيادة بنسبة 23.78% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

وتابع رضواني فر، وفق ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنّ إيران صدرت خلال الفترة آنفة الذكر 67 مليوناً و700 ألف طن من السلع غير النفطية بقيمة 24 ملياراً و144 مليون دولار.

ويظهر رقم الصادرات الإيرانية تراجعاً في الوزن بنسبة 29%، وتراجعاً في القيمة بنسبة 2.62 %، بالمقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

وأوضح أنّ طهران استوردت، خلال الشهور الستة الماضية، سلعاً بوزن 17 مليوناً و600 ألف طن وبقيمة 30 ملياراً و443 مليون دولار، مشيراً إلى أنّ هذه الأرقام تظهر الزيادة في الوزن بنسبة 6.89% وفي القيمة بنسبة 11.62%.

وبيّن المسؤول الإيراني، أنّ متوسط قيمة كل طن من السلع الإيرانية المصدرة قد تراجع من 473 دولاراً إلى 356 دولاراً، أي تراجع بنسبة 24.56%، مشيراً إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة مليارين و200 مليون دولار في الشهور الستة، فضلاً عن تصدير البروبان المسال بقيمة مليار و600 مليون دولار، والبوتان المسال بقيمة مليار و200 مليون دولار.

وفي المقابل تراجعت قيمة السلع الإيرانية المصدرة وزادت قيمة السلع المستورة، حيث زاد متوسط قيمة كل طن من السلع المستوردة من 1656 دولاراً إلى 1729 دولاراً، أي ارتفاعاً بنسبة 4.42%.

وكانت أعلاف الحيوان والهواتف المحمولة وفول الصويا، السلع الثلاثة الرئيسية التي استوردتها إيران، خلال الشهور الستة الماضية، بحسب رئيس الجمارك الإيرانية، الذي أضاف أنّ السلع المصدّرة الرئيسية خلال تلك الفترة كانت الغاز الطبيعي المسال والغازات النفطية والهيدروكربونات الغازية ويوريا.

كما كانت الوجهات الرئيسية للصادرات الإيرانية، خلال الشهور الستة الماضية، هي الصين بتصدير سلعاً بقيمة 6.9 مليارات دولار إليها، والعراق بقيمة 4.5 مليارات دولار، والإمارات بقيمة 3 مليارات دولار، وتركيا بقيمة 2.4 مليارات دولار، والهند بقيمة 1.1 مليارات دولار.

وتصدرت الإمارات، الدول المصدرة إلى إيران، بتصديرها سلعاً بقيمة 9 مليارات دولار، ثم الصين بقيمة 8.8 مليارات دولار، تليها تركيا بـ3.3 مليارات دولار، وألمانيا بـ1.1 مليار دولار، والهند بـ987 مليون دولار.