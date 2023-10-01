2023-10-01 23:11:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تعرضت ناحية سركيكان بقضاء رانية في محافظة السليمانية، مساء اليوم الاحد (1 تشرين الاول 2023)، لقصف بطائرات تركية، وذلك بعد ساعات من تعرض مقر لوزارة الداخلية التركية في انقرة لتفجير انتحاري، تبناه حزب العمال الكردستاني.

وقالت مصادر محلية لـ"بغداد اليوم"، إن "طائرات تركية نفذت قصفا على ناحية سركبكان بقضاء رانية، فيما طال القصف ايضا جبال قنديل".

من جانبها، اعلنت وزارة الدفاع التركية "تدمير 20 هدفا لإرهابيي "بي كي كي" شمالي العراق بغارات جوية استهدفت معاقلهم في متينا وهاكورك وقنديل وكاره"، بحسب بيان الدفاع التركية.

وشهدت العاصمة التركية انقرة صباح اليوم الاحد انفجارا انتحاريا على احدى الدوائر التابعة لوزارة الداخلية التركية، فيما تبنى حزب العمال الكردستاني العملية.





وكان المحلل السياسي مصطفى هريم، قد حذر اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، من قيام تركيا بعمليات وصفها بـ"الانتقامية" في إقليم كردستان وخاصة في محافظة السليمانية رداً على الهجوم المسلح والانتحاري الذي هز أنقرة صباح اليوم.

وقال هريم لـ"بغداد اليوم"، إن "تركيا لن تسكت على التفجير الذي وقع اليوم في العاصمة أنقرة، خاصة بعد تبني العملية من قبل حزب العمال الكردستاني".

وتوقع، ان "تحاول تركيا القيام بعمليات انتقامية، خاصة وأنها ترى بأن محافظة السليمانية وضواحيها هي المعقل الرسمي لحزب العمال، وبالتالي ستقوم برد فعل سريع ضد عناصر الحزب".